РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. Подольские спортсмены завоевали шесть наград на фестивале по пауэрлифтингу и дартсу среди инвалидов в Серпухове, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В Серпухове 22 июля прошел фестиваль Московской области среди инвалидов по пауэрлифтингу и игре в дартс. В мероприятии приняли участие 82 спортсмена из 15 муниципалитетов Московской области.

«Команда Климовского городского общества инвалидов завоевала шесть наград. Так, первое место по пауэрлифтингу получила Татьяна Вязьмитина, она же заняла второе место в абсолютном зачете данных соревнований. По игре в дартс второе место получила Екатерина Маркеева, также в дартсе второе место занял Олег Виноградов. А спортсмен Юрий Резвов получил первое место по дартсу и второе место по пауэрлифтингу», – говорится в сообщении.

Победителей и призеров поздравили с заслуженными наградами и пожелали им дальнейших достижений в спорте.