РИАМО - 23 июл. Полицейские Орехово-Зуевского городского округа задержали 34-летнего мужчины, подозреваемого в краже мобильного телефона, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть МУ МВД России «Орехово-Зуевское» поступило заявление от местной жительницы о том, что около одного из домов, расположенного на улице Вокзальная города Куровское, неизвестный из дамской сумки похитил мобильный телефон. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и вышли на след подозреваемого. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении него заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.