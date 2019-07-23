РИАМО - 23 июл. Ремонтные работы начались на 57-метровом путепроводе, расположенном на 72-м километре автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов в Орехово-Зуевском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Интенсивность движения на ремонтируемом участке составляет свыше 10 тысяч автомобилей в сутки. На время ремонта здесь организуют реверсивное движение со светофорным регулированием.

«В рамках контракта подрядная организация выполнит работы по ремонту опор и балок, асфальтобетонного покрытия, переустройству тротуаров и лестничных сходов, а также переустройству гидроизоляции, установке новых металлических барьерных ограждений и перил», – говорится в сообщении.

Сейчас на путепроводе уже занимаются организацией реверсивного дорожного движения – устанавливают временные знаки и настраивают светофоры. Планируется, что все ремонтные работы продлятся до декабря 2019 года.

Это один из 26 объектов транспортной инфраструктуры, которые планируется отремонтировать в Московской области в этом году. Ремонтные работы на 14 из них завершат уже к концу 2019 года, а ремонт еще 12 объектов затянется до 2020 года.