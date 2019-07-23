РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июл. В роддом микрорайона Саввино Балашихи поступил инновационный стационарный молокоотсос, который за считанные часы позволяет запустить лактацию у рожениц, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Балашихинский родильный дом носит статус «Больница доброжелательная к ребенку». В своей повседневной работе сотрудники роддома придерживаются и активно пропагандируют исключительно грудное вскармливание.

«С недавних пор в учреждении появился новейший стационарный молокоотсос, который позволяет в считанные часы запустить лактацию у женщин родивших путем операции кесарево сечение. Данная модель является последней разработкой в ряду стационарных молокоотсосов. Аппарат оснащен специальной программой Initiate для быстрого установления лактации, особенно у матерей недоношенных детей», – говорится в сообщении.

Благодаря внедрению данных приборов в Балашихинском роддоме, сразу после рождения у малышей появляется больше возможности, независимо от способа родоразрешения и срока гестации, получить бесценную порцию грудного молока.

Главный врач медучреждения Наталья Алимова рассказала, что молоко матери играет важнейшую роль для развития малыша и особенно – в случаях преждевременного родоразрешения.

«Зачастую для налаживания лактации и для облегчения принятия пищи ребенком невозможно обойтись без сцеживания. Новая система способна учитывать все особенности здоровья матери и в кратчайшие сроки добиться устойчивой лактации, столь необходимой и маме, и малышу», – пояснила Алимова.