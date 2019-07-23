РИАМО - 23 июл. В Звенигороде в рамках губернаторской программы стартовали работы по благоустройству и установке новой детской игровой площадки, которая будет расположена по адресу: дом отдыха «Поречье», дом 7, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Площадь игрового комплекса составит 400 квадратных метров. На данный момент активно ведутся работы по благоустройству территории: монтируется покрытие и элементы игровых конструкций. Как рассказал глава округа Андрей Иванов, работы по благоустройству планируется завершить уже к концу этой недели.

«Для нас важно развивать инфраструктуру для детей. Буквально через считанные дни в Звенигороде появится новая игровая площадка, концепция которой «Транспорт». В центре игрового комплекса расположится настоящий корабль, оснащенный разными игровыми активностями. На площадке появится резиновое покрытие, которое убережет детей от травм», – сказал Иванов.

На территории современного игрового комплекса для детей установят качели, песочницу, детскую карусель, качалку-балансир и гимнастический комплекс.

На площадке будет размещено ограждение и освещение, а также подключена системе «Безопасный регион».