РИАМО - 23 июл. На ледовых аренах Подмосковья с 11 по 17 августа пройдут матчи всероссийского «Кубка Александра Овечкина» по хоккею, победители получат форму и спортинвентарь лично от Овечкина, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Большинство соревнований пройдет на «Арене Мытищи», а финальный и гала-матч пройдут на льду новейшей арены имени Владимира Петрова в Красногорске. По утверждению главы министерства физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова, этот турнир всегда был площадкой для проявления талантов юных российских хоккеистов.

«С каждым годом мы наблюдаем рост интереса как со стороны зрителей, так и участвующих команд. В этом году в Подмосковье приедут 12 команд из восьми разных регионов страны», — рассказал Терюшков.

Все коллективы будут состоять из ребят 2007 года рождения из восьми регионов страны. В сражении за лидерство столкнутся столичные команды ЦСКА, «Спартак» и «Крылья Советов», подмосковные «Витязь», «Атланты» и «Химик». Также в кубке примут участие хоккеисты «СКА Стрельна» из Санкт-Петербурга, «Белые медведи» из Челябинска, ярославский «Локомотив», казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и «Салават Юлаев» из Уфы.

Каждая команда проведет по пять игр группового этапа, а также матч за итоговое место в таблице. Всего на турнире будет сыграно 36 поединков.