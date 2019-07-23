РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Во вторник в подмосковном Подольске произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с мотоциклистом, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

По его словам авария произошла во вторник днем на Симферопольском шоссе.

«Я проезжал мимо (23 июля, – ред.) и на дублере Симферопольского шоссе в горокруге увидел, что на дороге у отбойника лежит мотоцикл. Сам мотоциклист, думаю, что жив. Вокруг были машины и люди. Также на месте аварии были сотрудники ГИБДД, но скорой помощи не было», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 18:08 на данном промежутке автодороги движение не затруднено.