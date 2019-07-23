РИАМО - 23 июл. Компания ООО «Биокомплекс» уклонилась от контракта на техническое обслуживание системы обводнения торфяников в подмосковной аварийной службе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» собиралась заключить контракт с подрядчиком на техобслуживание мобильной насосно-транспортной системы «Поток». Подрядчик уклонился от заключения, и заказчик обратился в управление антимонопольной службы с просьбой внести ООО «Биокомплекс» в реестр недобросовестных поставщиков.

«По результатам рассмотрения обращения, Московское областное УФАС признало действия ООО «Биокомплекс» не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

ООО «Биокомплекс» решило обжаловать решение в суде. Арбитражный суд города Москвы отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.