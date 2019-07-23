РИАМО - 23 июл. Мособлгосэкспертиза одобрила смету строительства общеобразовательной школы на 825 мест в Наро-Фоминске, ее возведут в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Проверка сметных расчетов проводилась для определения их соответствия физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектом.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства общеобразовательной школы на 825 мест в городе Наро-Фоминск, улица Калинина», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Ввод объекта в эксплуатацию объекта намечен на 2020 год. Строительство и проектирование школы предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».