РИАМО - 23 июл. Врачи Солнечногорской поликлиники совершили рабочий выезд в деревню Пешки и проверили состояние легких и крови у 20 жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.

Как сообщила главный врач лечебницы Лариса Борисова, жители деревни взвесились, измерили свой рост, прошли исследование функционального состояния легких и определили содержание кислорода в их крови. Также они измерили свое артериальное давление, прошли комплексное обследование и проконсультировались у врача-терапевта.

«Благодаря работе центров здоровья, жителям отдаленных территорий стало проще получить квалифицированную медицинскую помощь. Основной задачей выездов является проведение медосмотров для выявления заболеваний на ранних стадиях, оказание лечебно-профилактической помощи», — отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Такие акции поликлиника проводит и для того, чтобы сделать первичную медико-санитарную помощь, лабораторные и клинические исследования доступнее для людей, которые живут в сельской местности.

Теперь в планах у специалистов медучреждения выезд в деревню Кривцово, который состоится 29 июля.