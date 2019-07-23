РИАМО - 23 июл. Спортсмен из Подмосковья Евгений Рылов завоевал серебренную медаль в заплыве на дистанцию в 100 метров на чемпионате мира FINA по водным видам спорта, который проходит с 12 по 28 июля в городе Кванджу в Южной Корее, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Рылов смог преодолеть дистанцию за 52,67 секунды, совсем немного уступив спортсмену из Китая Сюй Цзяюй, проплывшему 100 метров за 52,43 секунды. Бронза отошла пловцу из Австралии Митчеллу Ларкину с результатом в 52,77 секунды.

«Наш пловец стал обладателем еще одной серебряной медали в заплыве на 100 метров на спине. В течение всего чемпионата мира основную конкуренцию нашей сборной составляют представители Китая и Австралии, и в этом заплыве Евгений достойно проявил себя, показав хороший результат», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Накануне Рылов в составе сборной России занял второе место в дисциплине «эстафета 4 на 100 метров вольным стилем» в рамках чемпионата мира FINA по водным видам спорта.