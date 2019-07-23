РИАМО - 23 июл. В городском округе Чехов Госадмтехнадзор Московской области обязал очистить ливневую канализацию, чтобы не допустить подтоплений в грядущий осенне-зимний сезон, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С начала 2019 года административно-технические инспекторы привлекли к ответственности три юридических лица - территориальное управление администрации городского округа Чехов, МБУ «Чеховское благоустройство» и ООО «Атлант» - виновных в бездействии по ликвидации причины подтоплений.

«Инспекторы обязали привести территории улицы Дружбы, вблизи дома 2, улицы Полиграфистов, вблизи дома 4, улицы Чехов, вблизи дома 6, улицы Лопасненских Ополченцев, вблизи парка Победы, улицы Мира, вблизи дома 6 и другие территории в порядок и организовать ливневую канализацию, чтобы не допустить повторное нарушение в грядущий осенне-зимний сезон», - говорится в сообщении.

По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова, согласно областному закону обычная лужа превращается в подтопление, если площадь ее более 2 квадратных метров либо глубина более 3 сантиметров. Наличие подтопления является основанием для привлечения допустивших его появление ответственных лиц к административной ответственности.

Основной причиной выявленных затоплений обычно является некачественно уложенное основание или покрытие дорог. Иногда подтопление появляется на территории детских игровых площадок ввиду ненадлежащего содержания покрытия таких площадок или некачественной укладки покрытия при строительстве.

Нередко после проверок сотрудников надзорного органа подтопления устранялись вблизи социально значимых объектов, жилых домов.