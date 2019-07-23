РИАМО – 23 июл. Россельхознадзор отменил запрет на поставку яблок и груш в Россию из Белоруссии, который ввели в начале апреля после участившегося обнаружения поддельных сертификатов качества продукции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты надзорного ведомства пришли к такому решению после того, как с 15 по 20 июля совершили деловую поездку в Республику Беларусь и изучили производственные мощности на предприятиях по выращиванию яблок.

«Россельхознадзор планирует обратиться к министру Евразийской экономической комиссии (регулирующий орган ЕАЭС) Виктору Назаренко с просьбой выработать механизм, который позволил бы прослеживать движение подкарантинной продукции между странами ЕАЭС», — говорится в сообщении.

«Завинтить гайки» в сфере поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию решили из-за того, что были опасения, что фрукты прибывают из санкционных стран под видом белорусских. У многих поставок не был установлен фитосанитарный статус, имеющиеся при них фитосанитарные сертификаты, которые гарантируют качество продукта, были поддельными. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в апреле отмечал, что в последние годы участились попытки ввоза из Белоруссии в Россию продуктов с недостоверными сведениями о стране происхождения.

Белоруссия является одним из лидеров по экспорту яблок в Россию. Ее в этой сфере обгоняют только Молдавия, Китай, Сербия, Иран, Турция и Азербайджан. По сведениям Федеральной таможенной службы, за 2018 год в Россию из Белоруссии завезли 12,7 тысячи свежих яблок на общую сумму 5,2 миллиона долларов.

Еще большее превосходство Белоруссия показала по части поставки груш в РФ: в 2018 году она экспортировала 68,5 тысяч тонн груш на 13,8 миллиона долларов, обойдя по показателям только Аргентину.

Белорусских груш в России традиционно больше, чем яблок: в 2018 году РФ импортировала 68,5 тысяч тонн груш на 13,8 миллиона долларов. Более высокий результат показала только Аргентина.