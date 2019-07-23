РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. Один из домов на проспекте 50-летия Октября в микрорайоне Климовск Подольска 24 июля временно останется без света из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Как информируют Подольские электросети, 24 июля не будет электричества в многоквартирном доме №4 по проспекту 50-летия Октября с 9:30 до 11:30 в связи с аварийными ремонтными работами», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.