РИАМО – 23 июл. В Подмосковье предлагается более 4 тысяч вакансий для инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«На сегодняшний день в Московской области количество рабочих мест, которое предлагается для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями составляет 4436 единиц, из них 4279 – квотируемые рабочие места. В основном, это вакансии для трудоустройства на должности инженера, программиста, менеджера, кладовщика, диспетчера, уборщика территорий и подсобного рабочего», – заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Ситуация на рынке труда Подмосковья и сведения о свободных вакансиях доступны на портале Роструда «Общероссийский банк вакансий «Работа в России» (https://trudvsem.ru).

Кроме того, на данном портале у соискателя есть возможность разместить свое резюме, а работодателю опубликовать вакансию через личный кабинет.

Также посетителям портала стал доступен новый функционал. Используя его, можно ознакомиться с самыми привлекательными, в части заработной платы, вакансиями и самыми востребованными предложениями на территории региона.

«На портале опубликованы сведения о более 56,3 тысячи рабочих мест для трудоустройства соискателей на территории области, из них более 44,4 тысячи вакантных рабочих мест предоставлены предприятиями и организациями в службу занятости», – подчеркнула министр.