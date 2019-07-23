РИАМО - 23 июл. Памятнику природы «Правобережье реки Поли у села Кривандино» в городском округе Шатура обозначили четкие границы и увеличили площадь, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Памятник находится в пойме одноименной реки на территории горокруга. С момента создания в 1990 году и до настоящего времени границы памятника носили описательный характер, из-за чего был риск нарушения режима особой охраны.

«Установление точных границ заказника осуществлялось с привлечением профильных специалистов на основании графических и текстовых материалов, которые легли в основу паспорта ООПТ», — говорится в сообщении.

В ходе земельных работ выяснилось, что в документах площадь памятника природы была записана неверно. Ошибку устранили, в результате чего площадь заказника увеличилась с 334 до 418,39 гектара.

На его территории замечены охраняемые и другие виды растений: зимолюбка зонтичная, гроздовник многораздельный, плаун булавовидный, можжевельник обыкновенный. Там обитают и краснокнижные животные: седой дятел, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка.

Несмотря на уникальность природной территории, на памятник природы оказывается значительное негативное воздействие. Так называемые «дикие» туристы приезжают в эти места на автомобилях и квадроциклах, устраивают стоянки, жгут костры. Поэтому в ООПТ установлен особенно жесткий режим особой охраны, запрещающий любые виды деятельности, которые способны навредить экосистемам.