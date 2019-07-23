РИАМО - 23 июл. Посещение Международного авиационно‑космического салона в подмосковном Жуковском 30 августа будет бесплатным для студентов высших и средне-специальных образовательных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В «День студента» на авиасалоне будет организована специальная программа — пройдут открытые лекции ведущих конструкторов, конференции молодых специалистов, профориентационные мероприятия и ярмарки вакансий.

«Традиция проводить «День студента» на авиасалоне МАКС зародилась недавно. Впервые он прошел в 2015 году и был высоко оценен главой государства. Президент РФ Владимир Путин назвал «День студента» хорошей, нужной инициативой», – говорится в сообщении пресс-службы.

Для того, чтобы бесплатно посетить авиационно‑космический салон, нужно быть студентом очной формы обучения.

Перед походом на МАКС необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте (aviasalon.com/ru/visitors/students-day) и получить электронный билет. Его в распечатанном виде вместе с паспортом и студенческим билетом нужно будет предъявить на входе.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На мероприятии представят новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий.

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