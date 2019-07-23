РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. Управляющая компания МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска кронировала деревья у четырех домов, так как они мешали попаданию света в квартиры, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Управляющей организацией МУП «СЕЗ» в летний период проводится плановая работа, в том числе на основании заявлений, поступающих от жителей, по обрезке и вырубке деревьев на придомовых территориях многоквартирных домов. Кронировали деревья у дома №31 на улице Симферопольская, №6/7 на улице Мичурина, №26А на улице Ленина, №33 на улице Школьная, ветви которых загораживали свет в квартирах проживающих», – говорится в сообщении.

За работой специалистов подрядной организации следили активисты жилых домов.