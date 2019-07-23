РИАМО - 23 июл. Фестиваль новой музыки Sound Up впервые пройдет в фортепианном формате 25 июля в Новой Третьяковке в бывшем Центральном доме художника на Крымском Валу, сообщается на сайте Третьяковской галереи.

«Фестиваль новой музыки Sound Up запускает новый формат – ежегодный фортепианный фестиваль Sound Up forte, который позволит окунуться в бесконечную вселенную этого инструмента и познакомиться со множеством его лиц и голосов», – говорится в сообщении.

Фестиваль объединит представителей музыкальных направлений, по-разному трактующих возможности инструмента. Первый проект будет устроен как диалог между героями академической сцены и электронной музыки.

Куратором академической части фестиваля выступил прославленный российский пианист и основатель российской фортепианной школы исполнения современной и старинной музыки Алексей Любимов.

Академическую часть представят Михаил Дубов и Владимир Иванов-Ракиевский, они сыграют произведения Филипа Гласса, Hauschka (Фолькер Бертельманн), Владимира Мартынова.

В электронной части Sound Up forte – три специальных проекта ярких российских продюсеров, экспериментирующих с синтезом акустического и электронного звучания.

Петербургский битмейкер Георгий «Long Arm» Котунов, соединяющий неоклассику с даунтемпо, исполнит специальный фортепианный сет, в котором будет задействована электроника и камерный ансамбль.

Продюсер и композитор Azamat, известный поклонникам танцевальной музыки под ником Agraba, добавит к перекличке фортепиано и электроники струнный квартет и вокал.

Известный в десятках музыкальных ипостасей Роман Mujuice Литвинов представит премьерное концертное исполнение своего альбома Metamorphosis с фортепиано и камерным оркестром.