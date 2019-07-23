РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» в ходе акции «Добрые крышечки» установил в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска контейнер для сбора пластиковых крышек, вырученные от переработки вторсырья средства пойдут на приобретение детских инвалидных колясок, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Проект организован движением «Добрые крышечки» и фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам», партнером которого является компания ООО «МСК-НТ».

«23 июля в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен» ООО «МСК-НТ» по согласованию с администрацией округа и руководством магазина тождественно установило контейнер благотворительной акции «Добрые крышечки», – говорится в сообщении.

Для участия в акции надо собирать не деньги, а пластиковые крышечки от питьевых пластиковых бутылок.

«Синий бак для крышечек разместили в магазине на постоянной основе, и теперь каждый посетитель сможет начать разделять отходы и одновременно помогать всероссийскому благотворительному фонду в приобретении детских инвалидных колясок. Главное – приносить их в синий контейнер гипермаркета «Леруа Мерлен», – говорится в сообщении.

Региональный оператор приобретает контейнеры и обеспечивает вывоз пластика на переработку. На вырученные от переработки вторсырья средства приобретаются инвалидные кресла для детей-сирот с особенностями развития.

«Участие в этом благотворительном проекте прекрасно сочетается с экологическим взрослением. Осознанное отношение к пластику и разделение отходов уменьшает нагрузку на экологию и в то же время позволяет оказать реальную помощь детям. Маленькие пластиковые крышечки делают большое доброе дело», – сказала руководитель Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Елена Ведерникова.

За два года проведения акции уже 19 детей получили возможность передвигаться вместе с инвалидными креслами от фонда. Стоимость современной инвалидной коляски, сделанной по индивидуальному проекту для определенного ребенка, колеблется от 180 до 250 тысяч рублей. В настоящее время идет сбор крышечек для коляски Максима из Ярославской области.

В Подольске это второй контейнер, размещенный компанией. Еще один размещен на первом этаже ТЦ «Капитолий».