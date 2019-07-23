РИАМО - 23 июл. В здании на Красноказарменной улице в районе Лефортово произошло возгорание в подвале, площадь пожара составила два квадратных метра, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

«Была заявка на Красноказарменную улицу, дом 9А. Там неэксплуатируемое здание. Подразделения выезжали в 16:39. Незначительное загорание в подвале, два квадратных метра. Оперативно ликвидировали», – сказал собеседник агентства.

Согласно открытым источникам, по данному адресу расположено одно из зданий Росгвардии.

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