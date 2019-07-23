РИАМО - 23 июл. Эксперты провели мониторинг муниципальных образований по приросту количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч единиц населения за второй квартал 2019 года — лидерами по этому показателю стали Ленинский район, а также городские округа Домодедово, Мытищи, Химки и Котельники, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Исследование прироста числа малых и средних предпринимателей проводится каждый квартал в рамках оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области.

«Информация представлена по 60 муниципальным образованиями без пяти закрытых административно–территориальных образований, так как Восход, Власиха, Звездный городок, Краснознаменск и Молодежный - относятся к зоне с особыми условиями использования территорий», - говорится в сообщении.