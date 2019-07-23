РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 июл. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско в ходе встречи с молодогвардейцами Люберец рассказал им о реализации национальных проектов на территории горокруга, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Во вторник Дениско провел встречу с представителями местного отделения «Молодой Гвардии» городского округа Люберцы. На встрече присутствовали исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский и руководитель фракции партии в совете депутатов Александр Шлапак.

«Дмитрий Дениско рассказал молодогвардейцам, что для осуществления целей развития жизненно важных направлений – экономики, социальной сферы, науки, культуры и спорта были подготовлены 12 национальных проектов. Парламентарий более подробно ознакомил присутствующих о трех наиболее значимых проектах, осуществляемых на территории городского округа Люберцы: это реконструкция Октябрьского проспекта, объездная дорога в поселке Октябрьский и реконструкция Зенинского шоссе», – говорится в сообщении.

По мнению Дениско, для выполнения важных задач необходима консолидация всего общества, также он упомянул и о важности роли молодежи. Депутат пожелал всем участникам движения «Молодая Гвардия» плодотворной работы и активного сотрудничества в реализации национальных проектов в городском округе Люберцы.