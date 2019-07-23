РИАМО – 23 июл. В Дубне состоится юбилейный День здоровья, мероприятие намечено на 27 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В парке семейного отдыха Дубны проведут 20-й юбилейный День здоровья.

«Дубненская городская больница стала первой на территории Подмосковья, кто проводит подобные мероприятия. Под девизом «Здоровая семья – здоровый город – здоровая страна!» более 40 медицинских сотрудников выйдут на площадки города. Праздник будет проходить в 11 различных секциях по направлениям: сахарный диабет и здоровое питание, мужское и женское здоровье, здоровые зубы», – отмечается в сообщении.

Любой желающий сможет измерить артериальное давление, пройти кардиовизиографию, узнать свой индекс массы тела, пройти онкоскрининг, а также пройти скрининг-диагностику на холестерин, глюкозу, наличие хеликобактер-пилори, гепатиты В и С и многое другое. Всех детей ждут интересные конкурсы, викторины и соревнования.

«Это уникальная возможность провести время с пользой для себя и своего здоровья. Любое заболевание лучше вовремя предотвратить», – дополнила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.