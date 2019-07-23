РИАМО - 23 июл. Управлением территориальной политики администрации городского округа Солнечногорск организовало для общественников муниципалитета экскурсионную поездку в усадьбу Демьяново, где сейчас проходит фестиваль цветов, дом-музей Чайковского и исторический центр Клина, говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Такие поездки проводятся уже на регулярной основе раз в месяц для поощрение за общественную деятельность, социально полезный труд и участие в мероприятиях муниципального и регионального уровней.

«Общественники возвращаются с них полными впечатлений, благодарят главу городского округа Владимира Слепцова за предоставленную возможность еще раз оказаться в особенных культурно-исторических местах нашего региона», - сказала консультант управления территориального развития Марина Принцева.

Это уже четвертая поездка, организованная управлением для общественников в рамках проекта «Память родного края». В этот раз к активистам присоединились представители общества инвалидов, общественной палаты, совета ветеранов и общественной организации несовершеннолетних узников фашизма.

До этого были организованы экскурсии в мемориальный музей-заповедник Менделеева и Блока в Шахматове, усадьбу Тараканова, а также поездки к мемориалам округа накануне Дня Победы и в храмы местного благочиния. Следующий выезд запланирован на август.

Как провести лето в Подмосковье>>