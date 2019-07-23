РИАМО – 23 июл. Во всех отделениях почтовой связи Московского региона принимается оплата счетов за коммунальные услуги, помимо этого, граждане могут погасить здесь задолженности за интернет, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России» по макрорегиону Москва.

Также, находясь в почтовом отделении, можно оплатить штрафы. В среднем операция занимает около 40 секунд.

«За первые 6 месяцев 2019 года жители Московского региона оплатили платежей на 10 миллионов рублей. В Москве услугой по оплате счетов за ЖКХ, а также иные платежи, воспользовалось 400 тысяч клиентов, а в Подмосковье – около 3 миллионов человек», – отмечается в сообщении.

Всего за данный период в Москве было оплачено более 1 миллиона коммунальных счетов за свет, газ и воду в почтовых отделениях. В Московской области – более 6 миллионов.

Такие показатели на 2% выше, чем данные за этот же период в прошлом году. Каждый клиент, вне зависимости от назначения платежа, получает кассовый чек, а также может запросить справку о произведенных платежах.

Жители Подмосковья могут оплатить счета, не выходя из дома. Сегодня на территории Московской области внедрено около 550 мобильных комплектов, с помощью которых можно принять платежи на дому.

«Такой мобильный сервис, в первую очередь, оценили люди старшего поколения и маломобильные граждане. Все данные о принятых в почтовых отделениях или с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов платежах поступают напрямую в ресурсоснабжающие организации в режиме онлайн», – резюмируется в материале.