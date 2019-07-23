РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июл. Техническое состояние грузопассажирского транспорта проверят в Красногорске в ходе рейдов в июле, августе и сентябре, говорится в сообщении пресс-службы 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«В целях профилактики ДТП и пресечения нарушений ПДД РФ водителями грузопассажирского транспорта, выявления преступных элементов и граждан, находящихся в розыске, а также контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, на территории, контролируемой 11 батальоном ДПС 1 полка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области, проводится профилактическое мероприятие под условным наименованием «Технический контроль», – говорится в сообщении.

Проверки в рамках мероприятия проведут 23 и 30 июля, 6 и 20 августа, 10 и 19 сентября 2019 года.

«Особое внимание при проведении мероприятия будет уделено выявлению фактов нарушений ПДД, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, лицензионных требований и условий незаконного осуществления предпринимательской деятельности», – добавляется в сообщении.

Кроме того, инспекторы ГИБДД уделят внимание соответствию технического состояния и конструкции транспортных средств требованиям безопасности, проверят, нет ли незарегистрированных в Госавтоинспекции изменений в конструкции транспортных средств. Проверят сведения о проведенном техническом осмотре и проведут работу по выявлению иных противоправных действий со стороны водителей, должностных и юридических лиц, осуществляющих грузопассажирские перевозки.

На территории подмосковного Красногорска 11-й батальон 1-го полка ДПС (Северный) контролирует ряд автомобильных дорог, в том числе часть Волоколамского, Ильинского шоссе и автомагистрали М-9 «Балтия».