РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. На части дороги по Больничному проезду в микрорайоне Климовск Подольска с 26 июля будет запрещена остановка автомобилей, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска с 26 июля остановка автомобилей на Больничном проезде – участок от пересечения со Спортивным проездом до окончания забора Климовской центральной городской больницы – будет запрещена», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что данное решение было принято для обеспечения безопасности дорожного движения, а также для беспрепятственного проезда спецтехники.