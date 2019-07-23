РИАМО - 23 июл. На трассе А-108 в Рузском городском округе столкнулись грузовик и три легковых авто, в результате ДТП погибли два человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В 16:40 на 449-м километре автодороги А-108 в районе населенного пункта Рузского городского округа произошло столкновение грузового автовоза Mercedes и трех легковых автомобилей.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris (женщина) и ее несовершеннолетний пассажир погибли», - говорится в сообщении.

Движение на данном участке дороги в настоящее время затруднено. На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшей аварии уточняются.