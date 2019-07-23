РИАМО – 23 июл. В Пушкине сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже детской коляски, сумма ущерба оценивается в 15 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в дежурную часть Правдинского Отдела полиции МУ МВД России «Пушкинское» обратился с заявлением 39-летний местный житель о краже детской коляски.

«Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 30-летний местный житель», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.