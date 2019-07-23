РИАМО – 23 июл. В текущем году в Подмосковье дополнительно отремонтируют 2,1 тысячи подъездов многоквартирных домов в рамках дополнительной программы ремонта, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«В 2019 году в Подмосковье будут дополнительно отремонтированы более 2,1 тысячи подъездов по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО). Июньский план ремонта (330 подъездов) выполнен на 100%», – сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что заявки проанализировали сотрудники надзорного ведомства, работающие в Центре управления регионом (ЦУР).

«При поступлении жалобы на плохое состояние подъезда наши сотрудники проверяют, включен ли он в губернаторскую программу «Мой подъезд», и как давно проводился предыдущий ремонт (здесь необходимо напомнить, что нормативная периодичность таких работ – один раз в пять или три года, в зависимости от классификации зданий и физического износа). Если подъезд заявителя не соответствует этим требованиям, он включается в график ремонта за счет жилищных платежей, которые управляющие компании получают от жителей», – пояснила Федина.

Среди лидеров июня по количеству отремонтированных подъездов – Ленинский район (45), городские округа Коломенский (42), Королев (40), Балашиха (33), Подольск (26), Серпухов (23), Воскресенский (17), Люберцы (16), Дзержинский и Орехово-Зуевский (по 10).

Сразу после обращений отремонтировали подъезды жителей Королева (Дворцовый проезд, дом 4 и улица Кооперативная, дом 14), Подольска (улица Генерала Варенникова, дом 6), Электростали (улица Трудовая, дом 19), Талдома (Кооперативный проезд, дом 4).

В июле большинство муниципальных образований выполняют ремонтные работы по графику, либо опережая его.

Госжилинспекция контролирует в ЦУР исполнение заявок жителей, которые поданы через портал ЕДС Подмосковья.

«Управляющая компания должна принять ее в течение 24 часов и затем провести необходимые работы в сроки, установленные в специальном классификаторе», – заключается в сообщении.