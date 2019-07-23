РИАМО - 23 июл. Земельные участки под коммерческое использование в Егорьевске, Химках и Домодедове выставлены на торги на едином портале торгов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«На торги выставлены два земельных участка в Егорьевске площадью 59,6 тысячи квадратных метров и 60 тысяч квадратных метров с разрешенным использованием для объектов торговли», – говорится в сообщении.

На аукционе также предлагается земельный участок в Химках. Его площадь составляется более 17 тысяч квадратных метров с разрешенным использованием для рынков.

Земельные участки в Домодедове, чья площадь составляет более 7 тысяч «квадратов», предназначены для размещения рынков, магазинов, точек общественного питания, объектов придорожного сервиса.

На Едином портале торгов Московской области представлен большой выбор земельных участков коммерческого использования под торговые центры, рынки, кафе и рестораны в Подмосковье.