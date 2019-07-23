РИАМО – 23 июл. В подмосковных Котельниках создадут рабочую группу по взаимодействию между администрацией горокруга и дольщиками жилого комплекса «Белые Росы», сообщил глава муниципалитета Андрей Булгаков в своем Instagram-аккаунте.

«Встретились с дольщиками ЖК «Белые Росы» и обсудили все накопившиеся вопросы, а их было много. Пообщались откровенно и конструктивно, договорились о создании рабочей группы», – написал Булгаков.

Он добавил, что жители ЖК «Белые Росы» фактически остались без управляющей компании. По словам Булгакова, это вызвало много проблем – с лифтами, электричеством, горячей водой.

«Главная мысль встречи, озвученная жителями, – нужно решать вопрос с управлением многоквартирным домом в оперативном порядке», – заключается в материале.