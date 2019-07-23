РИАМО - 23 июл. Мужчин, которые на юго-западе Москвы избили и увезли мужчину в багажнике Porsche Cayenne, поместили под стражу по решению суда, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

21 июля между двумя парнями 22 и 23 лет и мужчиной в районе Ясенево произошла перепалка после того, как незнакомец снял их опасную езду на смартфон. Они избили оппонента, после чего затолкали в багажник автомобиля Porsche Cayenne и уехали. Спустя полчаса машину задержали сотрудники полиции на улице Профсоюзная.

«Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Сегодня по ходатайству следствия в отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

У пострадавшего диагностировали ушибы лица, головы и правого локтевого сустава. Его отправили в медицинское учреждение.