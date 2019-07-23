РИАМО – 23 июл. Сотрудники полиции в городском округе Павловский Посад раскрыли кражу велосипеда, сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МО МВД России «Павлово-Посадский» обратилась женщина с заявлением о том, что из подъезда одного из домов на улице Текстильщиков похищен ее велосипед.

«Общая сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 28-летний местный житель, подозреваемый в совершении кражи. Похищенный велосипед изъят и возвращен заявительнице», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.