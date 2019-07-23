РИАМО (КОРОЛЕВ) – 23 июл. Управляющая компания по предписанию Госжилинпекции Московской области устранила нарушения по содержанию дома на Садовой улице в Королеве, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Жители многоквартирного дома №4 по улице Садовая в Королеве обратились в Госжилинспекцию, в своих заявлениях собственники жилья просили провести проверку деятельности управляющей организации по содержанию общего имущества дома.

«Проверка деятельности ОАО «Жилкомплекс» по содержанию дома из Королева показала наличие нарушений, касавшихся бездействия сотрудников управляющей компании при выявлении множественных трещин на стенах подъездов», – говорится в сообщении.

В частности, первоначально для получения представления о динамике изменения данных трещин и их стабилизации, на них должно быть установлено не менее двух маяков: один – в месте максимального развития трещины, второй – в месте начала ее формирования.

«Инспекторы зафиксировали отсутствие вышеуказанных маяков, а также ремонтных работ по устранению уже стабилизированных трещин», – отмечается в материале.

По результатам проверки управляющей компании было выписано предписание на устранение нарушений, главный инженер был оштрафован.

«Контрольные проверки исполнения предписаний показали, что возложенные штрафные санкции стимулировали организации к скорейшему выполнению работ по устранению выявленных нарушений: многоквартирный дом приведен в надлежащее состояние в установленные Госжилинспекцией Московской области сроки», – заключается в материале.