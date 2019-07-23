РИАМО - 23 июл. Почти 2 тысячи исследований выполнили на кардиовизоре нового поколения в центре здоровья на базе подмосковной Ликинской городской больницы за первое полугодие, аппарат позволяет проверить работу сердца, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Оборудование помогает получить мгновенное изображение сердца. В основе диагностики лежит анализ ЭКГ и преобразование сигналов при помощи компьютерной обработки. За первое полугодие обследование на кардиовизоре прошли 1830 человек», - сказала министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.

Основная задача кардиовизора - выявление начальных или скрытых признаков ишемии, а также контроль динамики состояния пациентов со стенокардией, гипертонией, кардиомиопатией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В центре здоровья Ликинской горбольницы в рамках ОМС любой желающий может получить информацию о вредных и опасных для здоровья факторах, обучиться эффективным методам профилактики заболеваний с учетом возрастных особенностей. Также здесь можно получить помощь при отказе от потребления алкоголя и табака и рекомендации по здоровому питанию, двигательной активности и занятиям спортом.