РИАМО - 23 июл. Реабилитационные и антистрессовые менеджеры для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья могут появиться в Подмосковье, заявил управляющий Московского областного регионального отделения Фонда страхования РФ Дмитрий Марков.

«Разрабатывается тема реабилитационных менеджеров, персональных менеджеров для лиц с ограниченными возможностями, чтобы за каждым был закреплен конкретный человек. Также работаем над темой антистрессовых менеджеров, мы находимся в растущей конфликтной ситуации, такой менеджер должен появиться в нашей системе. Людей надо обучать конфликтологии, нужно помогать бороться с изоляцией», – сказал Марков.

Он отметил, что пока ведутся переговоры с правительством Московской области и некоммерческими организациями (НКО), говорить о сроках еще рано.

Кроме того, для удобства людей с инвалидностью работает социальный навигатор, где можно получать информацию о социальных сиделках, социальном такси, аренде средств реабилитации.

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