РИАМО - 23 июл. В большом учебно-полевом лагерном сборе детских военно-патриотических клубов приняли участие курсанты православного военно-патриотического центра «Пересвет» Троице-Сергиевой лавры из Подмосковья, а также бойцы СОБР Главного управления Росгвардии по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

Росгвардейцы из Подмосковья выступили в полевом лагере во Владимирской области в роли инструкторов. В частности, они учили детей выживанию в сложных условиях — разведению костров, организации ночлега и даже приготовлению пищи. Кроме того, под присмотром бойцов СОБР ребята занимались спортом, строевой, тактической и огневой подготовкой.

«Две недели пролетели незаметно как для воспитанников, так и для инструкторов. Ребята прошли большую образовательную программу, настоящую «школу жизни» в полевом лагере», - сказал сотрудник СОБР «Булат», майор полиции Андрей Малышев.

Руководство военно-патриотического центра «Пересвет» выразило благодарность сотрудникам СОБР «Булат» за участие в лагерном сборе.