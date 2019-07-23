РИАМО - 23 июл. Госжилинспекция Московской области в ходе проверок в течение пяти дней выявила более 2,2 тысячи нарушений жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 15 по 19 июля в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2 275 нарушений жилищного законодательства. Выдано 231 предписание об их устранении и составлено 229 протоколов об административной ответственности», – говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел наложено 168 штрафов на общую сумму 3,28 миллиона рублей.

Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в городском округе Химки.

«Здесь за нарушения законодательства об энергоэффективности и неисполнение законных предписаний Госжилинспекции заведены 34 административных дела в отношении ООО «УК «Флагман» и МУП «Жилищник городского округа Химки», – отмечается в материале.

В Одинцовском городском округе те же нарушения, а также несоблюдение лицензионных требований обернулись 23 протоколами в отношении АО «ЖКХ Захарово», МУП «Большие Вяземы», АО «Одинцовская теплосеть» и ООО «ВДМ-Сервис».

Кроме того, в течение прошедшей недели жилищные инспекторы обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 2 244 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура обнаружены в 334 домах. Больше всего их расположено в городских округах Мытищи (76) и Королев (54).

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 38 домах. Наибольшее их количество находится в городских округах Наро-Фоминский (8) и Богородский (7).

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.