РИАМО - 23 июл. Авиакомпания «Аэрофлот» доставит пассажиров рейса Осло - Москва, который по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, другим самолетом, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы компании.

Самолет рейса SU2175, следовавший по маршруту Осло - Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка в аэропорту Осло прошла штатно.

«Пассажиры будут перевезены рейсом SU2535, который будет выполнен на самолете большей вместимости. Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота», - сказал собеседник агентства.