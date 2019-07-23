РИАМО - 23 июл. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство фабрики по производству кондитерских, кулинарных и хлебобулочных изделий в Волоколамском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На фабрике планируют изготавливать более 30 тонн продукции в сутки: кулинарии (первые, вторые блюда, гарниры), хлебобулочных изделий (хлеб, в том числе безглютеновые хлеба, слойки и тому подобное), кондитерских изделий (торты, эклеры, пирожные и тому подобное).

«Предприятие будет достроено в первом квартале 2021 года. По итогам ввода объекта в эксплуатацию планируется создание около 400 рабочих мест», – заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Распространять продукцию планируют в Подмосковье и столице. Предприятие территориально расположится в селе Язвищи Волоколамского округа. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда рублей.

Застройщиком объекта выступает ООО «Сапсан-теплый камень». Проект находится на сопровождении центра содействия строительству при правительстве Московской области.