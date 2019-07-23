РИАМО - 23 июл. Объем работ, выполненных в сфере строительства в столице, в январе-июне составил 373,2 миллиарда рублей, что составляет 103,1% к соответствующему периоду 2018 года, сообщается на сайте Мосгорстата.

«На территории Москвы введены в действие жилые дома общей площадью 2,245 миллиона квадратных метров, что в 3,1 раза больше, чем в январе-июне 2018 года», — говорится в сообщении.

Из объектов социально-культурной сферы введены в эксплуатацию: девять дошкольных образовательных организаций на 1465 мест, три общеобразовательные организации, один блок начальных классов и одна пристройка всего на 2225 ученических мест.