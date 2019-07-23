РИАМО - 23 июл. Московская область может полностью перейти к выдаче электронных больничных листов в течение трех лет, сообщил управляющий государственного учреждения - Московского работного регионального отделения фонда страхования РФ Дмитрий Марков.

«Что нового для застрахованных - электронный больничный лист. 100% государственных учреждений уже в этой системе, участники - где-то 50%. К концу года мы планируем выйти на более высокие показатели. Около 500 тысяч больничных листов у нас выдано в электронной форме, каждый второй больничный лист выдается в электронной форме. На 100% - три года», - сказал Марков.

Он отметил, что для этого необходимо перевести на выдачу электронных больничных листов частные учреждения и работодателей.

«В 2020 году мы готовимся к прямым выплатам (по больничным - ред.). За больничный лист будет платить фонд социального страхования. Большинство субъектов уже перешли. Видим позитив и надеемся, что это не вызовет проблем», - заключил Марков.