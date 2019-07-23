РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. Строительство ЖК «Авеню» завершили на улице Рабочая в подмосковном Подольске, объект готовится к вводу в эксплуатацию, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа.

«Главным управлением Государственного строительного надзора Московской области 22 июля 2019 года застройщику ООО «СтройИнвест» выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства (ЗОС) на многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Подольск, улица Рабочая, дом №4», – говорится в сообщении.

В кратчайшие сроки застройщиком будут поданы документы в целях получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

ЖК «Авеню» – дом бизнес-класса, который возведен в центре Подольска на пересечении улиц Рабочая, Февральская и Комсомольская. Четырехсекционный дом переменной этажности имеет подземный паркинг, двухэтажные нежилые помещения, встроенные и пристроенные коммерческие площади. Для обслуживания ЖК создана эксплуатирующая организация, осуществляющая круглосуточный контроль инженерных систем. Будет организована консьерж-служба и охрана.

В ЖК «Авеню» запроектировано 324 квартиры. Они преимущественно однокомнатные (193 помещения) и двухкомнатные (107 помещения), также предусмотрено 11 двухуровневых квартир от 3 до 5 комнат. Жилье сдается в эксплуатацию со свободной планировкой, в полном объеме выполнены перегородки в санузлах и кухнях-столовых.