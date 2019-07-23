РИАМО - 23 июл. Оперативное лечение катаракты с заменой хрусталика провели специалисты Дедовской больницы в городском округе Истра, они смогли сохранить зрение пожилой пациентке, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В офтальмологическое отделение Дедовской городской больницы министерства здравоохранения Подмосковья обратилась 73-летняя женщина с жалобами на резко сниженное зрение.

«В результате обследования врачи поставили диагноз катаракта – помутнение хрусталика. Основной причиной развития заболевания является именно возраст, так как ухудшается питание тканей глаза. В результате ферменты, которые защищали хрусталик, начинают работать крайне слабо», – сказал заведующий офтальмологическим отделением, врач высшей категории Андрей Финагин.

По его словам, если раньше данное заболевание приводило пожилых людей к слепоте, то сейчас, благодаря современным технологиям, есть возможность вернуть пациентам зрение.

Под руководством Финагина женщине провели оперативное лечение катаракты с заменой хрусталика на интраокулярную линзу – искусственный хрусталик. Данная операция является малоинвазивной и безопасной даже для очень пожилых людей. Сейчас пациентка выписана домой и чувствует себя хорошо.