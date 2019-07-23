РИАМО – 23 июл. В Солнечногорске будут активно штрафовать за нарушения правил благоустройства, в частности, на сегодняшний день в полном объеме устранено 95 нарушений по содержанию детских комплексов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В муниципалитете усилят работу административной комиссии, которая рассматривает дела о правонарушениях и выносит штрафы за нарушение правил благоустройства.

«В каждом территориальном управлении городского округа и профильных подразделениях увеличат количество своих внештатных сотрудников в структуре государственного административно-технического надзора», – отмечается в сообщении.

С начала работы административной комиссии городского округа с января 2019 года было вынесено 22 постановления с денежными штрафами и пять постановлений с предупреждениями. Чтобы усилить работу на всей территории муниципалитета было принято решение привлечь внештатных сотрудников государственного административно-технического надзора. Специалисты будут заниматься непрерывным мониторингом своих территорий и составлением административных протоколов.

«Такие нарушения, как несвоевременный покос борщевика на территории, парковка автомобилей на газонах, устройство несанкционированных свалок мусора, разведение костров и выгул собак в неположенных местах, нарушение тишины в ночное время и многие другие будут непременно наказываться штрафами. Мы намерены предпринимать самые жесткие меры, чтобы навести порядок в округе, в том числе в тесном взаимодействии с государственным административно-техническим надзором», – дополнил заместитель главы городского округа Рушан Мирсадеров.

Административной комиссией городского округа Солнечногорск совместно с ГАТН была проведена работа по проверке соответствия детских игровых комплексов требованиям безопасности. По результатам проверок выявлено 95 нарушений, которые на сегодняшний день устранены в полном объеме.

В системе государственного и муниципального управления административные комиссии выступают в роли проводников административного права на конкретной территории. Применяя правовые нормы, они способствуют тому, чтобы на территории муниципальных образований соблюдался порядок и те правила, которые устанавливают органы местного самоуправления, работали в полную силу.