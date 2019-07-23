РИАМО - 23 июл. Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы готов поддержать изменения федеральных законов для расширения возможности стоянок для такси, власти города также готовы создавать больше стоянок для такси, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

Ранее издание Autonews сообщило, что в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры отказали таксистам в просьбе увеличить для них нештрафуемый период в зоне действия запрещающих стоянку и остановку знаков до одной-двух минут. Камеры фиксируют такие нарушения после 10 секунд остановки, которых недостаточно для посадки или высадки пассажира. Водителям приходится выбирать: получать штраф или отказываться от проблемного заказа.

«Мы полностью поддерживаем развитие таксомоторных услуг, но для остановки такси под знаками запрета стоянки требуется изменение федеральных законов. Контроль за ПДД возложен на ГИБДД РФ», — говорится в сообщении.

В департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы готовы поддерживать эти изменения и создавать больше стоянок для такси.