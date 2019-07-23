РИАМО - 23 июл. На Павелецком направлении Московской железной дороги изменится расписание электричек из-за путевых работ на перегоне «Москва-товарная» - «Павелецкая» – «Коломенская» с 26 на 27 и с 27 на 28 июля, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«В связи с этим изменятся время отправления и прибытия некоторых электропоездов, режим остановок. Маршруты следования ряда пригородных поездов сокращены на участках Домодедово-Москва, Белые Столбы-Москва, Узуново-Барыбино. На период работ из расписания выведены несколько электропоездов», – отмечается в сообщении.

ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок. Ознакомиться с актуальным графиком движения электропоездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».