РИАМО – 23 июл. В городском округе Лыткарино начали ремонт бани, в ходе которого на объекте обновят окна и систему вентиляции, после открытия бани для отдельных категорий посетителей введут льготы, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В этом месяце началась основная фаза ремонта банного объекта в Лыткарине по улице Сафонова, строение 1. После капитальной реконструкции в банном комплексе будет организовано 100 помывочных мест. Я напоминаю, что для ремонтных работ такого рода объектов в основном привлекаются внебюджетные инвестиции, в том числе и для банного комплекса в Лыткарине. В ремонт объекта будет вложено порядка 20 миллионов рублей», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он уточнил, что на данный момент уже разработаны и утверждены сметы, в бане демонтированы окна, перегородки, вентиляция и система инженерных коммуникаций. Сейчас совместно с «Межрайгазом» ведутся работы по проектированию газового оборудования.

Завершение работ запланировано на IV квартал 2019 года. После открытия банного объекта для отдельных категорий граждан – ветеранов войн, ветеранов труда, пенсионеров, инвалидов и членов многодетных семей - будут предусмотрены льготные тарифы на банные услуги.